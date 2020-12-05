В Ереване 5 декабря на площади Свободы стартовал митинг оппозиционных сил. Протестующие отправились в резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна с ультиматумом.

Днем на площадь пришли многие армяне. Некоторые из них добирались до столицы пешком из другой области. Об этом сообщает sputnik.

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Митинг был направлен против премьер-министра Никола Пашиняна – 16 политсил требовали отставки чиновника.

Оппозиционные лидеры выражали несогласие с соглашением по Нагорному Карабаху. На митинге выступал кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

Протестующие выдвинули Пашиняну ультиматум

Протестующие пешком отправились в летнюю резиденцию Пашиняна, где он проживает с семьей. По дороге армяне скандировали "Никол" и "Армения без Никола".

Впоследствии оппозиция выдвинула ультиматум премьеру. Митингующие требуют, чтобы Пашинян ушел в отставку до 12:00 8 декабря. Оппозиционеры утверждают, что в противном случае по всей Армении начнутся акции "гражданского неповиновения".

Почему в Армении происходят протесты?

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армяне восприняли соглашение как капитуляцию и вышли на массовые протесты.

Подробнее о ходе событий в Нагорном Карабахе читайте по ссылке.

Смотрите видео – митинг оппозиции в Ереване:

Протестующие требуют отставки Пашиняна, видео: