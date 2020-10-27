Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак не исключил, что в возглавляемом им органе могут произойти некоторые изменения.

Изменения в ОПУ: что об этом сказал Ермак

Об этом глава президентского Офиса сообщил в комментарии изданию "Бабель". В то же время он подчеркнул, что сейчас структура ОПУ остается такой, как есть.

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Вы это увидите по тем изменениям, которые, возможно, будут. Пока структура офиса такая, какая есть,

– ответил Ермак на вопрос, кто конкретно справляется с работой в ОПУ.

В то же время на уточняющий вопрос, справляется ли с обязанностями первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов, Ермак отметил: "Смотрите, я думаю, что можно работать лучше, но если он продолжает работать, наверное, это лучший ответ на ваш вопрос".

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