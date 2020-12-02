В Офисе Президента рассматривают идею об увольнении одновременно министра обороны Андрея Тарана и главы Генштаба Вооруженных Сил Руслана Хомчака. Все из-за вероятного конфликта между ними. Однако против увольнения должностных лиц выступает глава МВД Арсен Аваков.

Автором этой идеи якобы является глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Почему хотят уволить сразу двух руководителей

Отмечается, что Таран не нажил себе сторонников во власти, но живет в постоянном конфликте с руководителем штаба Русланом Хомчак.

Поэтому в Офисе Президента подумывают одновременно уволить и министра обороны, и главу Генштаба. По сути, не поддающегося Хомчака могут уволить под видом решения конфликта между двумя ведомствами.

Обратите внимание! Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин 26 ноября заявил, что министр обороны Украины Андрей Таран должен уйти в отставку. Из-за конфликта между "Укроборонпромом" и Министерством стратегических отраслей промышленности под угрозой оказалось огромное количество государственных контрактов. Подробнее о конфликте можно прочитать по ссылке.

Кого еще могут уволить из Кабмина

Максима Степанова. О его отставке заявлял народный депутат Ярослав Железняк.

О его отставке заявлял народный депутат Ярослав Железняк. По информации СМИ, к возможной отставки также готовится министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также была информация о возможном увольнении главы Минфина Сергея Марченко. Об этом говорил и первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, и председатель комитета Рады по вопросам финансовой политики Данил Гетманцев.

Подробнее об увольнении чиновников читайте по ссылке.