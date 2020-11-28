По результатам заседания Национального антикоррупционного совета глава Офиса Президента Андрей Ермак озвучил 3 главных шага, которые необходимо осуществить на пути к выходу из конституционного кризиса. Для их реализации подготовят соответствующие законопроекты.

Глава Офиса Президента озвучил план выхода из конституционного кризиса

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в фейсбуке сообщил о результатах заседания Национального антикоррупционного совета. Он отметил, что команда Зеленского полностью поддерживает запрос общества и считает борьбу с коррупцией одной из важнейших задач.

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К сожалению, на пути этого процесса стало решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 (неконституционным объявили статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование чиновников). Именно это решение ударило по всей антикоррупционной инфраструктуре Украины и создало конституционный кризис.

Три шага к выходу из конституционного кризиса

"Для выхода из этого конституционного кризиса нужно сделать три важных шага", – отметил Ермак. А именно:

Первый – восстановление ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях.

Второй – восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий – урегулирование вопроса создания НАБУ и обеспечения гарантии работы его директора.

Для выполнения этих шагов правительство и депутаты совместно с соответствующими экспертами подготовят необходимые законодательные инициативы , а Верховная Рада, разумеется, должна их как можно быстрее принять.

Конституционный кризис в Украине: что следует знать

27 октября КСУ признал неконституционной статью УК о наказании за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников.

Зеленский отреагировал законодательным предложением разогнать текущий состав Конституционного Суда.

2 ноября в Раде зарегистрировали законопроект 4304, которым восстановили бы отмененные КСУ статьи.

С тех пор зарегистрировано еще ряд инициатив, но не принято ни одной, конституционный кризис продолжается.