Андрей Ермак не сомневается в правильности назначения Олега Татарова на должность заместителя главы Офиса Президента. Сейчас Татаров курирует правоохранительные органы.

Что сказал Ермак

Всех кандидатов на должности в Офисе Президента тщательно проверяют. Об этом Ермак рассказал в интервью "Бабелю".

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Глава Офиса Президента отметил, что не видел никаких доказательств, которые заставили бы его усомниться в Татарове. Не слышал Ермак и заявлений Татарова во время Революции Достоинства о том, что протестующие якобы били силовиков из "Беркута".

Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону (о запрете Коммунистической партии – 24 канал) являются противозаконными. Это же не значит, что я разделяю эти взгляды,

– отметил Ермак.

Глава Офиса Президента также отметил: даже если человек профессиональный и порядочный, он должен продемонстрировать свою эффективность.

Что известно об Олеге Татарове и его заявлении о Революции Достоинства

Татаров "прославился" в должности заместителя начальника управления МВД Украины Виталия Захарченко – одного из ключевых подозреваемых в убийствах Небесной Сотни. Сейчас Захарченко скрывается на территории России.

Во время Революции Достоинства Татаров рассказывал международным партнерам Украины, что майдановцы "сами себя стреляют и нападают на "Беркут".

Занимаясь адвокатской деятельностью, Татаров защищал сепаратистов, в мае 2014 года добивались создания "одесской народной республики".

В одном из интервью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Татаров лично не причастен к расстрелам героев Небесной Сотни.

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