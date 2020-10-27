Ермак заявил, что не слышал скандальных заявлений своего зама Татарова о Революции Достоинства
Андрей Ермак не сомневается в правильности назначения Олега Татарова на должность заместителя главы Офиса Президента. Сейчас Татаров курирует правоохранительные органы.
Что сказал Ермак
Всех кандидатов на должности в Офисе Президента тщательно проверяют. Об этом Ермак рассказал в интервью "Бабелю".
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Глава Офиса Президента отметил, что не видел никаких доказательств, которые заставили бы его усомниться в Татарове. Не слышал Ермак и заявлений Татарова во время Революции Достоинства о том, что протестующие якобы били силовиков из "Беркута".
Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону (о запрете Коммунистической партии – 24 канал) являются противозаконными. Это же не значит, что я разделяю эти взгляды,
– отметил Ермак.
Глава Офиса Президента также отметил: даже если человек профессиональный и порядочный, он должен продемонстрировать свою эффективность.
Что известно об Олеге Татарове и его заявлении о Революции Достоинства
- Татаров "прославился" в должности заместителя начальника управления МВД Украины Виталия Захарченко – одного из ключевых подозреваемых в убийствах Небесной Сотни. Сейчас Захарченко скрывается на территории России.
- Во время Революции Достоинства Татаров рассказывал международным партнерам Украины, что майдановцы "сами себя стреляют и нападают на "Беркут".
- Занимаясь адвокатской деятельностью, Татаров защищал сепаратистов, в мае 2014 года добивались создания "одесской народной республики".
- В одном из интервью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Татаров лично не причастен к расстрелам героев Небесной Сотни.
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