Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что власти держат ситуацию с COVID-19 на контроле. По его мнению, ни одного дня не было потеряно напрасно и сейчас проблемные вопросы, связанные с коронавирусом, пытаются решать оперативно.

Ермак заверил, что когда появляются сообщения о том, что в той или иной больнице чего-то не хватает, – проблемы решают срочно. Об этом Андрей Ермак рассказал в программе VIP с Натальей Мосейчук, выходящей на телеканале "1+1".

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Так, ведущая рассказала главе Офиса Президента историю о подростке, который потерял обоих родителей-врачей из-за коронавируса. Она добавила, что отцу парня не могли найти место даже в больнице, где тот работал.

Когда мы знаем, что в какой-то конкретной больнице чего-то не хватает, это решается срочно и на месте,

– ответил на это Ермак.

Он добавил, что не считает, будто власть потеряла полгода во время пандемии коронавируса и не успела подготовить страну к ситуации.

"Власть не потеряла ни одного дня и работала. Сегодня я не хвастаюсь, но мы не отдыхали ни одного дня и не будем пока продолжается такая ситуация. Мы все держим на контроле", – пояснил он.

Ермак также добавил: особое внимание к врачам в Украине остается одним из приоритетных вопросов.