Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что ситуация, когда много людей на местных выборах отдали свои голоса за таких скандальных политиков, как Неля Штепа или Александр Попов, обусловлена засильем российских телеканалов.

По его словам, люди на Донбассе часто строят свои впечатления относительно ситуации в стране из-за того, как это подают российские СМИ. Об этом Андрей Ермак рассказал в программе VIP с Натальей Мосейчук, которая выходит на телеканале "1+1".

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Почему это происходит? (Реванш Штепы, Попова – 24 канал) Потому что когда мы приезжаем на Донбасс, люди там смотрят российское телевидение, люди строят свое впечатление и ощущение, что происходит в стране, не через украинское телевидение,

– подчеркнул он.

По словам Ермака, недавно проходило совещание у президента, где Зеленский поставил четкую задачу: чтобы люди, которые проживают на Донбассе или в Крыму, имели возможность смотреть украинское телевидение и получать правдивую информацию. В частности, – о том, что Украина делает для тех, кто проживает на подконтрольной территории или же для переселенцев из Крыма.

"Людей объединяют очень простые вещи: зажиточная жизнь, спокойная, мирная, прогнозируемая", – подытожил Ермак.

Обратите внимание! Скандальная Неля Штепа, призвавшая Путина войти в Славянск и "защитить" ее, вновь стала депутатом городского совета. Она баллотировалась и в мэры Славянска, но за бывшую городскую голову люди отдали недостаточно голосов.



В то же время Александр Попов, который был председателем КГГА в 2013 году и является одним из ответственных за силовой разгон студентов Евромайдана, может выйти во второй тур выборов мэра Киева и побороться за должность с Виталием Кличко.

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