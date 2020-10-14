Владимир Зеленский в День защитника Украины посетил военных в ООС. Уже традиционно президент в компании руководителя Офиса Президента Андрея Ермака пообедал с военными. Сразу после этого в сети разразился скандал. Дело в том, что на одном из фото военные сидят за столом вместе с Зеленским, но без тарелок.

Андрей Ермак сразу же назвал фотографию фейком и заявил, что "придумать, что военным на Донбассе не подали еду, – это дно". Об этом руководитель Офиса Президента написал на своей странице в Фейсбук.

Важно С такими защитниками в Украины всегда будет свой исторический шанс, – Зеленский

Детали скандала

Сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в фейсбуке обратила внимание на фото, которое ранее обнародовал Офис Президента. На нем видно, как за одним столом сидят Владимир Зеленский и Андрей Ермак в компании военных. Однако в то время, когда президент лакомится едой, тарелок у военных вообще нет.

И никогда в страшном сне не могла бы представить, что мы едим, а воины сидят для декораций. Им даже не поставили тарелок. Воины – главные Герои! А не массовка,

– возмутилась Геращенко.

За час сообщение собрало более 3,8 тысячи реакций и еще 580 распространений. Пользователи в комментариях пишут: "Какой стыд...", "Просто нет слов", "Очень унизительно – военные для "фоточки".



Зеленский обедает с военными / Фото ОП

Что об этом говорит Ермак

Руководитель ОП назвал эту ситуацию абсурдом. Он заявил, что это – самый странный фейк этого года.

Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, – это дно. Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим,

– отметил Ермак.

Он добавил, что из мест расположения наших военных на Донбассе весь политикум выглядит как что-то очень нездоровое. Напоследок он поблагодарил украинских защитников и защитниц "за эту очередную возможность отвлечься от абсурда политикума и увидеть настоящее, истинное".