Ермак провел тайную встречу в Ватикане, – СМИ
Андрей Ермак в Ватикане провел встречу тет-а тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Об этом визите главы Офиса Президента заранее не сообщали.
Ермак ездил в Ватикан: что известно
Однодневная поездка украинской делегации в составе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы Офиса Президента Андрея Ермака на Апеннинский полуостров была насыщеннее, а делегация многочисленнее, чем об этом информировали на сайте ОПУ, пишетZN.UA.
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В распоряжении издания есть программа визита. Из нее известно, что после двух получасовых встреч в МИД Италии, где представители Украины провели беседы с главой внешнеполитического ведомства этой страны Ди Майо и генеральным директором департамента политики и безопасности Карди, Ермак отправился в Ватикан.
Там он встретился тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.
С украинской стороны не было переводчика, его обеспечила другая сторона. Кроме того, остальные члены делегации в это время знакомились с местными достопримечательностями на площади Пантеон.
Кто организовал встречу с госсекретарем Святого Престола
По информации дипломатических источников, к подготовке визита не привлекали ни украинский МИД, ни посольства Украины в Италии и при Святом Престоле.
Основную роль в организации и подготовке встречи главы ОП с Паролином сыграл Клаудио Гуджеротти. Он в 2015 – 2020 годах был Апостольским Нунцием (послом) в Украине.
Источники сообщают, что у Гуджеротти сложились доверительные личные отношения с Ермаком. Поэтому он выполнил его просьбу.
Еще 4 июля Гуджеротти получил назначение в Великобританию. Однако сейчас находится в Ватикане на самоизоляции из-за коронавируса.
Благодаря авторитету и доверию со стороны Папы Франциска Гуджеротти удалось договориться о встрече с глазу на глаз с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.
О чем могли говорить Ермак и Паролин
Вероятно, одной из основных тем встречи было обсуждение и согласование наиболее приемлемой кандидатуры посла Украины при Святом Престоле. Напомним, эта должность вакантна уже более года – с июля 2019 года.
В ОП видят значительный посреднический потенциал, в том числе и гуманитарный, в возможном привлечении Ватикана к урегулированию конфликта с Россией на Донбассе.
Собеседники издания предполагают, что Украина надеется на поддержку госсекретаря Ватикана в том, чтобы Папа Франциск непосредственно призвал президента России Путина к проявлению гуманности, разблокировки и содействию обмену заложниками на Донбассе.
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Что известно о Кардинале Паролине?
Его считают одной из самых влиятельных фигур Святого Престола и могут назначить архиепископом Венеции. Это в будущем даст ему возможность принять участие в конклаве кардиналов кандидатом на пост Папы Римского.
Кардинал также является одним из сильнейших дипломатов Ватикана и представлял интересы Святого Престола в ряде чувствительных вопросов. Речь идет об организации диалога с Северной Кореей, мирном процессе на Ближнем Востоке, возобновлении прямых контактов Ватикана с Китаем.