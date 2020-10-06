Андрей Ермак в Ватикане провел встречу тет-а тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Об этом визите главы Офиса Президента заранее не сообщали.

Ермак ездил в Ватикан: что известно

Однодневная поездка украинской делегации в составе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы Офиса Президента Андрея Ермака на Апеннинский полуостров была насыщеннее, а делегация многочисленнее, чем об этом информировали на сайте ОПУ, пишетZN.UA.

Читайте также Молитва от понтифика: Папа Франциск приветствовал прекращение огня на Донбассе

В распоряжении издания есть программа визита. Из нее известно, что после двух получасовых встреч в МИД Италии, где представители Украины провели беседы с главой внешнеполитического ведомства этой страны Ди Майо и генеральным директором департамента политики и безопасности Карди, Ермак отправился в Ватикан.

Там он встретился тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

С украинской стороны не было переводчика, его обеспечила другая сторона. Кроме того, остальные члены делегации в это время знакомились с местными достопримечательностями на площади Пантеон.

Кто организовал встречу с госсекретарем Святого Престола

По информации дипломатических источников, к подготовке визита не привлекали ни украинский МИД, ни посольства Украины в Италии и при Святом Престоле.

Основную роль в организации и подготовке встречи главы ОП с Паролином сыграл Клаудио Гуджеротти. Он в 2015 – 2020 годах был Апостольским Нунцием (послом) в Украине.

Источники сообщают, что у Гуджеротти сложились доверительные личные отношения с Ермаком. Поэтому он выполнил его просьбу.

Еще 4 июля Гуджеротти получил назначение в Великобританию. Однако сейчас находится в Ватикане на самоизоляции из-за коронавируса.

Благодаря авторитету и доверию со стороны Папы Франциска Гуджеротти удалось договориться о встрече с глазу на глаз с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

О чем могли говорить Ермак и Паролин

Вероятно, одной из основных тем встречи было обсуждение и согласование наиболее приемлемой кандидатуры посла Украины при Святом Престоле. Напомним, эта должность вакантна уже более года – с июля 2019 года.

В ОП видят значительный посреднический потенциал, в том числе и гуманитарный, в возможном привлечении Ватикана к урегулированию конфликта с Россией на Донбассе.

Собеседники издания предполагают, что Украина надеется на поддержку госсекретаря Ватикана в том, чтобы Папа Франциск непосредственно призвал президента России Путина к проявлению гуманности, разблокировки и содействию обмену заложниками на Донбассе.

Обратите внимание У меня нет честного ответа, – Зеленский об окончании войны на Донбассе