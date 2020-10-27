По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, глава государства Владимир Зеленский очень открытый человек. Он всегда хочет общаться – с людьми на улице, или с министрами.

Следовательно, влиять на президента или ограничить его – невозможно. Об этом Ермак рассказал в интервью "Бабелю".

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У главы Офиса Президента спросили монополизировал ли он влияние на президента, как это делал его предшественник Андрей Богдан. Поэтому, Ермак стал объяснять: этого не может сделать никто.

Президента невозможно ограничить, кто бы этого не хотел. Он очень открытый человек и всегда хочет общаться – от людей на улице до министров и их заместителей. Личное ощущение для него очень важно, и это невозможно изменить. Когда я могу какие-то вещи взять на себя, делаю это, чтобы он не тратил время,

– пояснил он.

В то же время Ермак не слишком охотно говорит о своем предшественнике. Он лишь отмечает, что во время своей первой пресс-конференции поблагодарил его за работу.

"Я благодарил Богдана на первой пресс-конференции за его работу и повторил эти слова и сегодня. Несмотря на события, которые случились потом, несмотря на его интервью (Гордону – 24 канал)", – пояснил он.

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