Руководитель Офиса Президента во время встречи с послами стран G7 заявил, что режим прекращения огня на Востоке Украины длится уже почти 100 дней. В то же время, как сказал Андрей Ермак, враг устраивает вооруженные провокации и пытается сорвать перемирие.

Послы стран G7 прибыли в Украину из-за скандального решения судей Конституционного Суда. В Киеве дипломаты провели переговоры с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Ермак о перемирии на Донбассе

По словам Андрея Ермака, режим прекращения огня на востоке Украины длится уже почти 100 дней, однако имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Ермак пояснил, что в ночь на 30 октября оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного и ранили двух бойцов ВСУ, еще двое защитников умерли.

Поэтому Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Также Андрей Ермак проинформировал послов о том, что идет активный диалог на уровне советников "нормандской четверки" в контексте подготовки ближайшее время саммита лидеров нормандского формата.

Руководитель Офиса Президента призвал послов стран G7 и правительства их стран поддержать Украину в защите позиций и призвать все стороны соблюдать режим тишины,

– говорится в сообщении ОП.

Что известно об обстреле в Донбассе?

30 октября в 00:28 противник совершил обстрел вблизи Водяного. Враг использовал АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел вблизи Водяного. Враг использовал АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.

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