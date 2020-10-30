Перемирие продолжается, несмотря на провокации врага: Ермак поговорил с послами G7
Руководитель Офиса Президента во время встречи с послами стран G7 заявил, что режим прекращения огня на Востоке Украины длится уже почти 100 дней. В то же время, как сказал Андрей Ермак, враг устраивает вооруженные провокации и пытается сорвать перемирие.
Послы стран G7 прибыли в Украину из-за скандального решения судей Конституционного Суда. В Киеве дипломаты провели переговоры с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Важно Командующий ООС уверен, что боевики не хотят мира на Донбассе
Ермак о перемирии на Донбассе
По словам Андрея Ермака, режим прекращения огня на востоке Украины длится уже почти 100 дней, однако имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Ермак пояснил, что в ночь на 30 октября оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного и ранили двух бойцов ВСУ, еще двое защитников умерли.
Поэтому Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Также Андрей Ермак проинформировал послов о том, что идет активный диалог на уровне советников "нормандской четверки" в контексте подготовки ближайшее время саммита лидеров нормандского формата.
Руководитель Офиса Президента призвал послов стран G7 и правительства их стран поддержать Украину в защите позиций и призвать все стороны соблюдать режим тишины,
– говорится в сообщении ОП.
Что известно об обстреле в Донбассе?
30 октября в 00:28 противник совершил обстрел вблизи Водяного. Враг использовал АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.
Перемирие на Донбассе: главное
- Новое перемирие на Донбассе заработало 27 июля. Решение об этом приняла минская Трехсторонняя контактная группа.
- До 6 сентября личный состав Объединенных сил не нес боевых потерь и ранений.
- Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики увеличивают минные поля на Донбассе. Кроме того, они размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей.
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