Ермак уверен, что Украина вернет Крым: что для этого нужно
Андрей Ермак заявил, что Украина будет работать над тем, чтобы при поддержке партнеров найти реальный путь возвращения временно оккупированного Россией Крыма. Глава Офиса Президента уверен, что полуостров снова будет в составе Украины.
Украина будет делать все, чтобы найти реальный путь возвращения Крыма, не на словах, а на деле. Об этом в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Он не сомневается, что Крым вернется в состав Украины.
Абсолютно. Потому что я в этом уверен (что Крым вернется – 24 канал). Но никто, вероятно, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно,
– заявил Ермак.
Глава ОП напомнил, что Владимир Зеленский заявил о создании платформы для деоккупации Крым. Ермак убежден, что к ней присоединятся многие страны. В частности, одной из первых об этом заявила Турция во время недавнего визита в эту страну президента Украины.
В то же время глава Офиса подчеркнул, что "никто не решит наши вопросы за нас". Ведь украинцы больше всего заинтересованы в том, чтобы Крым вернулся.
"Но с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать", – подытожил Ермак. Это, по мнению главы ОП, должно стать задачей действующей власти и если будет нужно – следующей.
Что такое "Крымская платформа"?В конце сентября 2020 года в МИД Украины сообщили о планах проведения Крымского саммита, который должен стать самым высоким уровнем международного охвата инициативы "Крымская платформа". Встречу планируют на день российской оккупации Крыма – 26 февраля 2021 года. Ранее Зеленский представил в ООН концепцию "Крымской платформы". Президент призвал международных партнеров присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова.
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