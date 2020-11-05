Андрей Ермак заявил, что Украина будет работать над тем, чтобы при поддержке партнеров найти реальный путь возвращения временно оккупированного Россией Крыма. Глава Офиса Президента уверен, что полуостров снова будет в составе Украины.

Украина будет делать все, чтобы найти реальный путь возвращения Крыма, не на словах, а на деле. Об этом в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Он не сомневается, что Крым вернется в состав Украины.

Абсолютно. Потому что я в этом уверен (что Крым вернется – 24 канал). Но никто, вероятно, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно,

– заявил Ермак.

Глава ОП напомнил, что Владимир Зеленский заявил о создании платформы для деоккупации Крым. Ермак убежден, что к ней присоединятся многие страны. В частности, одной из первых об этом заявила Турция во время недавнего визита в эту страну президента Украины.

В то же время глава Офиса подчеркнул, что "никто не решит наши вопросы за нас". Ведь украинцы больше всего заинтересованы в том, чтобы Крым вернулся.

"Но с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать", – подытожил Ермак. Это, по мнению главы ОП, должно стать задачей действующей власти и если будет нужно – следующей.