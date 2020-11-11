Глава Офиса Президента Андрей Ермак, вероятно, ведет переговоры с нардепами об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой. Глава ОП якобы хочет получить контроль над деятельностью офиса генпрокурора.

Вероятность отставки Венедиктовой высока. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Фейсбуке.

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Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку Венедиктовой,

– подчеркнул Бутусов.

По словам Бутусова, Ермак не действует без поддержки президента Владимира Зеленского, поэтому "слуги" дадут много голосов.

Кроме того, журналист добавил, что добрать голоса среди депутатских групп и фракций тоже будет легко, ведь некоторые кое-кто воспримет это как возможность позакрывать неудобные уголовные дела.

Кто будет новым генпрокурором

Журналист добавил, что пока не озвучили, кого назначат новым генпрокурором.

"Но от какой группы влияния будет кандидат уже ясно", – заметил Бутусов.

Почему Ермак хочет отставки генпрокурор

Бутусов утверждает, что Ермак действует совместно со своим ближайшим соратником – юристом и чиновником времен беглого президента Януковича Андреем Портновым. Последний, по словам журналиста, сумел назначить своего протеже Олега Татарова на должность замглавы ОП из правоохранительных органов.

Кроме этого, Бутусов добавил, что Ермак и Портнов пролоббировали у Зеленского назначение на должность исполняющего обязанности председателя Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, и увольнение человека Венедиктовой – заместитель председателя ГБР Александра Бабикова.

А теперь они намерены прибрать к рукам и должность генпрокурора. Ермак и Портнов рассчитывают получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки офис генпрокурора,

– подытожил Бутусов.

Важно! Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором в марте 2020 года. Однако в октябре глава государства отметил, что от главы офиса генпрокурора нужны шаги, в частности, обещанные посадки. Поэтому президент подчеркнул, что "дает время" Венедиктовой до конца года.

Впоследствии генпрокурор похвасталась что обещанные посадки в Украине все же происходят.