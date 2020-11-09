Глава Офиса Президента Андрей Ермак заразился коронавирусом. Политик заверил, что сейчас чувствует себя нормально, однако вынужден уйти на самоизоляцию.

Так, политик получил положительный тест на коронавирус. Об этом Ермак написал в фейсбуке.

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Глава ОП подчеркнул, что будет оставаться на самоизоляции, однако будет работать дистанционно. По словам Ермака, на этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата.

Если переговоры на этой неделе не состоятся – точно не по моей вине,

– заметил Ермак.

Глава ОП призвал всех соблюдать карантин и помнить обо всех, кто может находиться в группе риска.

Обратите внимание! Заместитель руководителя Юлия Ковалив получила отрицательный тест, поэтому будет работать в обычном режиме с соблюдением ограничений карантина

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