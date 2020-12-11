Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает упорно работать для достижения мира на Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас существует потребность в проведении встречи "нормандской четверки".

Что сказал Ермак

2020 год продемонстрировал, что Украина будет упорно работать для возвращения мира на нашу землю. Об этом руководитель Офиса президента Ермак написал в своей колонке на "Украинской правде".

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Не верьте всяческим заявлениям в духе "все пропало", или что кто-то выходит из переговорного процесса, или же что переговоры зашли в тупик – нет, переговоры продолжаются. Это непростые переговоры, бывает разное, но мы упорно продвигаемся,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что путь к миру – это движение двух сторон: "Россия должна пройти свою часть этого пути".

Ермак о результатах от норманнской встречи

По словам Ермака, встреча "нормандской четверки" в декабре 2019 года позволила освободить значительную часть удерживаемых лиц, а также договориться о режиме прекращения огня на Донбассе.

"Потребность в проведении очередной встречи лидеров государств "нормандской четверки" точно существует", – отметил чиновник.

Встреча нужна и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения минских договоренностей.



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