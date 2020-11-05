Если кто-либо будет прикрываться именем Андрея Ермака для совершения коррупционных деяний, то руководитель Офиса Президента будет реагировать жестоко. Он уже говорил на эту тему с нардепом Николаем Тищенко.

Ермак заверил, что у него нет "любимых друзей" – людей, к которым относится мягко. Об этом он рассказал в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук", передает Офис Президента.

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В качестве примера он назвал нардепа из "Слуги народа" Николая Тищенко. По словам Ермака, он готов помочь ему, если у Тищенко будут проблемы со здоровьем или близкими. Однако точно не по делам коррупции.

Этого никогда не будет, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция является принципиальной,

– сказал Ермак.

Ермак рассказал, что уже разговаривал с Николаем Тищенко на эту тему. Он подчеркнул нардепу, что использование имени Ермака недопустимо, если речь идет об избежании ответственности за какие-то противоправные действия.

"Если я когда-то узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте, моя реакция будет более жестокой, чем у правоохранительных органов", – отметил глава ОП.