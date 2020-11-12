Литва будет во второй раз председательствовать в Совете Евросоюза в 2027 году. Именно в это время ЕС мог бы объявить Украину кандидатом на членство в сообществе. Такое мнение высказал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

План – очень амбициозный, – Сарапинас

Это бы стало для Киева прекрасной перспективой, чтобы мобилизоваться для продолжения демократических реформ. Об этом Сарапинас сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

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Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина – 2027" – помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в отношении выполнения реформ и вместе с тем обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать быстрому росту экономики,

– отметил посол.

По мнению литовского дипломата, такой план – очень амбициозный, ведь для его реализации Украина должна в дальнейшем идти по пути реформирования.

Перед Украиной сразу несколько вызовов

"Перед Украиной – сложная задача: одновременно решить проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнить структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, надо бороться с пандемией", – отметил Сарапинас.

Обратите внимание! В 2021 году в Вильнюсе планируют провести четвертую конференцию реформ в Украине. Сарапинас отметил, что Литва безоговорочно поддерживает европейский вектор Киева.