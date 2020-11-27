Иранского дипломата Ассадолу Ассади будут судить в бельгийском Антверпене. Его обвиняют в планировании взрыва на митинге оппозиции иранской группы во Франции в 2018 году.

Это первый случай, когда страна ЕС привлекла к суду иранское официальное лицо за терроризм. Об этом пишет BBC.

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В чем обвиняют дипломата

Бельгийская прокуратура обвинила венского дипломата Ассадолу Ассади и 3 других лиц в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже.

Тогда с программной речью митинга выступил адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Атаке помешала скоординированная операция между французскими, немецкими и бельгийскими службами безопасности.

Ассади был арестован во время отпуска в Германии и передан Бельгии, где были арестованы двое его предполагаемых сообщников с полкилограммами взрывчатого вещества TATP и детонатором.

Официальный Тегеран причастен

Согласно документам, бельгийские власти считают, что Ассади доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом. Франция заявила, что за этим стоит Министерство разведки Ирана, и выслала своего иранского дипломата. В то же время ЕС заморозил активы иранской разведки и официальных лиц.

Ассади был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.

В Иране не раз отрицали обвинения по этому делу.