Совет глав МИД Евросоюза 12 октября политически одобрил начало подготовки новых санкций против режима Лукашенко. В перечне попадающих под них лиц есть и действующий самопровозглашенный президент Беларуси.

Эту информацию главе МИД России Сергею Лаврову передал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

К теме Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси, – Кулеба

Отметим, что Европе фактически приходится передавать свои решения и предупреждения, адресованные Минску, через Россию. Все потому, что Александр Лукашенко идти на диалог с Западом пока не имеет намерений.

К слову, в ЕС могут наоборот усилить экономическую поддержку Беларуси и вести диалог о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

Отметим, что во время разговора глава европейской дипломатии намекнул и на готовность Брюсселя составить очередной санкционный список против России. Все из-за ситуации с отравлением оппозиционера Навального. Лавров, в свою очередь, попросил Борреля не "нагнетать антироссийские настроения в ЕС" и работать вместе над расследованием этого дела.

Обратите внимание! ЕС уже ввел санкции против 40 белорусских чиновников, связанных с режимом Лукашенко. В то же время самого президента в санкционных списках пока не было. Французский лидер Эммануэль Макрон еще раньше подчеркивал: Европа надеется на то, что он таки начнет диалог.