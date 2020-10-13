ЕС готовит новые санкции против Беларуси, под них попадет Лукашенко
Совет глав МИД Евросоюза 12 октября политически одобрил начало подготовки новых санкций против режима Лукашенко. В перечне попадающих под них лиц есть и действующий самопровозглашенный президент Беларуси.
Эту информацию главе МИД России Сергею Лаврову передал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
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Отметим, что Европе фактически приходится передавать свои решения и предупреждения, адресованные Минску, через Россию. Все потому, что Александр Лукашенко идти на диалог с Западом пока не имеет намерений.
К слову, в ЕС могут наоборот усилить экономическую поддержку Беларуси и вести диалог о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.
Отметим, что во время разговора глава европейской дипломатии намекнул и на готовность Брюсселя составить очередной санкционный список против России. Все из-за ситуации с отравлением оппозиционера Навального. Лавров, в свою очередь, попросил Борреля не "нагнетать антироссийские настроения в ЕС" и работать вместе над расследованием этого дела.