ЕС готовит санкции против Лукашенко – СМИ
В Евросоюзе планируют утвердить официальное решение о возможности введения санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое решение министры могут принять уже 12 октября.
Ранее в ЕС заявляли, что не вводят ограничений против самого Лукашенко лишь потому, что надеются: он выйдет на диалог. О решении, которое готовит Евросоюз, написал в своем твиттере журналист Рикард Юзвяк.
Ранее Европарламентарии призвали силовиков Беларуси не становиться "частью хунты" Лукашенко
Решение по Беларуси, которое министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС,
– написал он.
В то же время, по словам журналиста, министры наоборот могут усилить экономическую поддержку Беларуси и вести диалог о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.
Между тем в Беларуси уже 2 месяца продолжаются массовые протесты. Они возникли после провозглашения результатов президентских выборов, на которых якобы победил Лукашенко. Белорусы с этим несогласны и выходят на демонстрации. Силовики используют против них силу. Во время протестов погибли по меньшей мере 5 демонстрантов, еще сотни были ранены, а тысячи задержаны.
В конце сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, перед этим пересадив в СИЗО или выслав из страны фактически всех оппозиционеров. Это вызвало новую волну возмущения в обществе. Больше о ситуации и протестах в Беларуси читайте по ссылке.