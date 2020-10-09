В Евросоюзе планируют утвердить официальное решение о возможности введения санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое решение министры могут принять уже 12 октября.

Ранее в ЕС заявляли, что не вводят ограничений против самого Лукашенко лишь потому, что надеются: он выйдет на диалог. О решении, которое готовит Евросоюз, написал в своем твиттере журналист Рикард Юзвяк.

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Решение по Беларуси, которое министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС,

– написал он.

В то же время, по словам журналиста, министры наоборот могут усилить экономическую поддержку Беларуси и вести диалог о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020

Обратите внимание! ЕС уже ввел санкции против 40 белорусских чиновников, связанных с режимом Лукашенко. В то же время самого президента в санкционных списках пока нет. Французский лидер Эммануэль Макрон еще раньше подчеркивал: Европа надеется на то, что он все же начнет диалог.

Между тем в Беларуси уже 2 месяца продолжаются массовые протесты. Они возникли после провозглашения результатов президентских выборов, на которых якобы победил Лукашенко. Белорусы с этим несогласны и выходят на демонстрации. Силовики используют против них силу. Во время протестов погибли по меньшей мере 5 демонстрантов, еще сотни были ранены, а тысячи задержаны.

В конце сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, перед этим пересадив в СИЗО или выслав из страны фактически всех оппозиционеров. Это вызвало новую волну возмущения в обществе. Больше о ситуации и протестах в Беларуси читайте по ссылке.