Пугают Лукашенко санкциями: в ЕС готовят новые ограничения против Беларуси
В Евросоюзе работают над новыми санкциями против режима действующего самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Таким образом Лукашенко хотят наказать за то, что не идет на диалог с оппозицией.
Сейчас санкции – на стадии разработки
Когда именно могут принять новые ограничения – пока неизвестно. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано в Брюсселе, информирует "Европейская правда".
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Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены,
– сказал Стано.
В Брюсселе, отметил представитель Евросоюза, внимательно следят за тем, что происходит сейчас в Беларуси
ЕС ввел санкции против Беларуси еще 2 октября
Отметим, что ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников еще 2 октября. Однако в перечень не попал сам Лукашенко. Таким образом, отмечали в Брюсселе, они дали шанс на урегулирование политического кризиса. Однако на действующего самопровозглашенного президента эти аргументы не подействовали, поэтому уже 12 октября в ЕС таки согласились, что против Лукашенко тоже нужны санкции.
Какова ситуация в Беларуси сейчас?
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская дала Лукашенко время до 25 октября, чтобы мирно передать власть. Поскольку режим так и не пошел на уступки, белорусы устроили массовые акции протеста и объявили всенародную забастовку.