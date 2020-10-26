В Евросоюзе работают над новыми санкциями против режима действующего самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Таким образом Лукашенко хотят наказать за то, что не идет на диалог с оппозицией.

Сейчас санкции – на стадии разработки

Когда именно могут принять новые ограничения – пока неизвестно. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано в Брюсселе, информирует "Европейская правда".

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Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены,

– сказал Стано.

В Брюсселе, отметил представитель Евросоюза, внимательно следят за тем, что происходит сейчас в Беларуси

Обратите внимание! О новых санкциях против Лукашенко в ЕС заговорили, когда МВД Беларуси сообщило, что готово применять боевое оружие против митингующих.

ЕС ввел санкции против Беларуси еще 2 октября

Отметим, что ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников еще 2 октября. Однако в перечень не попал сам Лукашенко. Таким образом, отмечали в Брюсселе, они дали шанс на урегулирование политического кризиса. Однако на действующего самопровозглашенного президента эти аргументы не подействовали, поэтому уже 12 октября в ЕС таки согласились, что против Лукашенко тоже нужны санкции.