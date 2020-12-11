ЕС хочет бороться с террористическим контентом: как это изменит фейсбук и ютуб
ЕС может обязать онлайн-платформы, в том числе фейсбук и ютуб, удалять террористический контент в течение часа после жалобы на него. Соответствующее решение согласовали представители Еврокомиссии и Европарламента.
Европейская народная партия заявила, что борьба с террористическим контентом является одной из основ европейской безопасности. Об этом сообщает DPA.
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Еще со времен атак в Париже безопасность европейцев была нашим наибольшим приоритетом в повестке дня ЕС – защита границ и предотвращение терроризма,
– говорится в сообщении.
Перед вступлением в силу предложение еще должны официально согласовать в странах ЕС и Европарламенте.
Если это произойдет, новые правила будут вынуждены соблюдать все онлайн-платформы, независимо от страны их регистрации.
Европейские СМИ сообщают, что для компаний, которые не будут оперативно удалять террористический контент, могут предусмотреть наказание. В частности, штрафы на сумму в размере нескольких процентов их годового дохода.
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