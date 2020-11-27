Европейский Союз может пережить еще большее разделение даже при условии смены президента США. Рассмотрим, какие противоречия стоят между лидерами ЕС в сфере обороны и отношении к США.

Даже после окончания каденции Дональда Трампа Европа останется разделенной из-за политики и взглядов ее лидеров на будущее на фоне коронавируса. Трамп таки заставил Европу объединиться и стоять на своем. Но дальше поддерживать это единство будет все сложнее. 24 канал решил посмотреть, как это будет выглядеть.

Конец эпохи неуважения и новые проблемы



Возвращению Джо Байдена в большую политику в Европе рады не все / Фото Asia Times

Президентство Трампа было отмечено неуважением к европейским союзникам и даже презрением к НАТО. Он даже раздумывал вывести США из альянса, потому что другие страны мало платят за размещение армии США и не выделяют 2% бюджета на оборону. Это заставило, пишет NYT, страны Старого Света задуматься – а не слишком ли они зависимы от Соединенных Штатов?

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Дискуссии идут вокруг того, насколько далеко страны Европы способны зайти, чтобы самостоятельно защитить себя. Замена президента в Вашингтоне вновь открыла старые проблемы между "локомотивами Европы" – Германией и Францией.

Прежде всего это касается оборонных договоренностей с США. Берлин и Париж не могут договориться о совместной защите и стратегической автономии. В Елисейском Дворце не скрывают – разочарованы. Трамп, мол, помог Франции на словах и на деле.

"Стратегическая автономия" – конструкт Эмануэля Макрона, который родился из-за изменения поведения и приоритетов США. Он считает, что Штаты "больше не хотят нести бремя глобального лидерства, независимо от того, кто будет президентом". Новая команда Джо Байдена же наоборот, постоянно подчеркивает, что будет активно работать со всеми союзниками.

Макрон также переживает, что "дружеское" президентство Байдена снова "усыпит" Европу под американским зонтиком. Заснуть может и Германия – самая богатая страна Союза.



Германия будет подчеркивать углубление дружбы с США / Фото FT

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (более известная как АКК – 24) подчеркивает – ее страна должна активнее относиться к вопросам безопасности и военным вопросам. В своей статье для Politico она подвергла критике идею Макрона, сказав, что Европе все еще нужна Америка.

Эти дебаты токсичны и контрпродуктивны. Макрон концентрируется не на том вопросе, европеисты мы или атлантисты. Надо понимать, берем мы больше ответственности или нет. АКК хочет больше, – пояснила для NYT Клаудия Мейджор, старший аналитик по оборонным вопросам в Немецком институте международных отношений и безопасности.

Другие специалисты, опрошенные изданием, говорят, что такие процессы обнажают ключевые расхождения между восприятием Франции и Германии.

Главные разногласия У двух стран разные стартовые позиции и они по-разному оценивают трансатлантическую зависимость". Франция более самостоятельна, потому что имеет собственный ядерный арсенал. Тогда как Германия не может себе такого позволить, а ее армия находится в далеко не лучшем состоянии.

Иллюзиям о стратегической автономии должен прийти конец, потому что европейцы не смогут заменить ключевую роль Америки, – сказала АКК, но костер нового скандала уже разгорелся.

Франция против Германии и роль Америки в Европе



Уход Трампа усилил противоречия безопасности между Меркель и Макроном / Фото Economic Times

"Французы не очень уверены, что Америка в Европе нужна. В то время как немцы говорят: мы не можем жить без американской безопасности! Чтобы стать лучшим партнером, укрепляйте ЕС", – пояснил NYT руководитель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. "АКК – ближайший союзник Макрона в Германии", – подчеркнул он.

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Берлин не устает объяснять, что США должны быть в Европе. Это вселяет надежду в государства Центральной и Восточной Европы, которые только что вступили в ЕС и НАТО или планируют это делать.

Также это вопрос инклюзивности. Берлин хочет быть максимально вовлеченным, тогда как Париж – идти вперед даже с меньшим количеством стран "на борту". Это можно увидеть и в дебатах по распределению коронавирусного фонда. Дополнительно, Макрон не видит союзников в своей борьбе с исламистами дома и в Северной Африке. Франция вынуждена воевать одна.

Лидеры исламских стран активно нападают на него, включая президента Турции Эрдогана. Германия пытается прибегать к модерации между Анкарой, Грецией и Кипром на равных правах с Францией. Последний аспект выводит Макрона из себя, считают аналитики и добавляют – кое-кто может заподозрить президента Франции в тайных планах ослабить Альянс. Особенно в Берлине.

"Если Париж останется без НАТО и ЕС, они все равно создадут коалицию. Если без этого оставить Германию, мы испугаемся, потому что очень боимся краха альянса", – рассказала NYT Яна Пульерин, директор берлинского офиса Европейского Совета по международным отношениям.



Немецкую позицию активно защищает министр обороны / Фото ZDF

Макрон в интервью объяснил свою точку зрения: "Америка будет нас уважать только тогда, когда мы сами будем заниматься своей защитой. Новая администрация – шанс для Европы продлить свою независимость". Крамп-Карренбауэр ответила в своем выступлении: "полагаться исключительно на ЕС – это приведет лишь к расколу".

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Две столицы также спорят из-за модели нового европейского истребителя. Проект пока продвигается так себе, хотя имеет целью показать, что "европейский суверенитет возможен под предводительством Франции и Германии". ЕС ждет новый военный документ, который будет максимально близким к доктрине. Его принятие тоже может вызвать бурные дебаты в то время, когда ЕС нужно единство.