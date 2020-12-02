В Европейском Союзе предлагают разрешить работникам не отвечать на звонки и сообщения работодателя в нерабочее время. Такое предложение уже одобрил Европарламент на уровне комитета по вопросам труда.

Резолюцию, принятую 1 декабря, поддержали 31 голосом "за", тогда как "против" голосовали 6 и еще 18 воздержались. Об этом говорится в сообщении Европейского парламента.

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Что предусматривает резолюция

Соответствующий документ призывает Еврокомиссию внести проект директивы ЕС о праве выключать средства коммуникации. Все потому, что пока это не должным образом прописано в законодательстве.

Депутаты Европарламента отмечают, что такая резолюция позволит работникам без каких-либо последствий воздерживаться от рабочих задач и электронного общения вне рабочего времени.

Культура постоянной работы и надежды, что работники должны быть доступны в любое время, могут негативно повлиять на баланс между работой и жизнью, и на физическое и психическое здоровье,

– подчеркнули в Комитете по трудоустройству.

Когда ЕС узаконит такое право

В сообщении говорится, что за резолюцию планируют проголосовать на пленарном заседании в январе 2021 года. После одобрения парламентом ее передадут в комиссию и страны ЕС для реализации в рамках будущих регуляторных решений.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 больше трети работников ЕС работают дома. Пока не существует европейской правовой базы, которая бы определяла и регулировала право на отключение телефона. Коммуникационные технологии дают возможность работать с любого места и в любое время. Это стирает границы между работой и частной жизнью.