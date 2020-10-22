ЕС наказал Россию санкциями за кибератаку на Бундестаг
Евросоюз применил санкции против двух россиян и одного учреждения России. Это стало ответом на кибератаку россиян на Бундестаг в 2015 году.
Тогда атака РФ была направлена против парламентской информационной системы и наносила ущерб ее дееспособности. Об этом говорится на сайте Европейского совета.
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Под санкции попали:
- офицер ГРУ Генштаба ВС РФ Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных служб,
- руководитель Главного директората ГРУ Игорь Костюков.
Именно эти люди несут ответственность за участие в кибератаке на федеральный парламент Германии. Также санкционные ограничения ввели против 85-го главного центра спецслужб ГРУ.
Санкции предусматривают:
- запрет на путешествия,
- замораживание активов физических лиц и учреждений, включенных в перечень,
- лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им любое финансирование.
Что известно о кибератаке россиян в 2015 году
- Кибератака произошла в апреле и мае 2015 года. Тогда с внутренних серверов Бундестага похитили несколько гигабайтов данных, в том числе большое количество электронных писем из депутатского офиса канцлера Ангелы Меркель.
- Она и сама заявляла, что к этому может быть причастно ГРУ России. Канцлер назвала такие действия частью гибридной войны России, а также заявила, что они подрывают общее доверие.