Евросоюз применил санкции против двух россиян и одного учреждения России. Это стало ответом на кибератаку россиян на Бундестаг в 2015 году.

Тогда атака РФ была направлена против парламентской информационной системы и наносила ущерб ее дееспособности. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

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Под санкции попали:

офицер ГРУ Генштаба ВС РФ Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных служб,

из 85-го Главного центра специальных служб, руководитель Главного директората ГРУ Игорь Костюков.

Именно эти люди несут ответственность за участие в кибератаке на федеральный парламент Германии. Также санкционные ограничения ввели против 85-го главного центра спецслужб ГРУ.

Санкции предусматривают:

запрет на путешествия,

замораживание активов физических лиц и учреждений, включенных в перечень,

лицам и организациям ЕС запрещено предоставлять им любое финансирование.

Что известно о кибератаке россиян в 2015 году