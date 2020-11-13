Поддержка, которую Евросоюз оказывает Украине, напрямую зависит от уровня борьбы с коррупцией в стране. В частности, это касается транша от МВФ и безвиза.

Кроме кредита от МВФ, Украина также может получить помощь от ЕС. Об этом на своей странице в твиттере написал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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Экономическую стабильность Украины поддерживает кредитом МВФ в размере 5 миллиардов долларов, она может получить еще 1,2 миллиарда евро помощи от ЕС (а также продолжать пользоваться безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией,

– отметил Маасикас.

Чиновник также распространил статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", в которой говорится о скандале вокруг судебной системы в стране.

Что грозит безвизу между Украиной и ЕС