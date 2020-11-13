В ЕС напомнили, что безвиз и помощь Украине зависит от борьбы с коррупцией
Поддержка, которую Евросоюз оказывает Украине, напрямую зависит от уровня борьбы с коррупцией в стране. В частности, это касается транша от МВФ и безвиза.
Кроме кредита от МВФ, Украина также может получить помощь от ЕС. Об этом на своей странице в твиттере написал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
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Экономическую стабильность Украины поддерживает кредитом МВФ в размере 5 миллиардов долларов, она может получить еще 1,2 миллиарда евро помощи от ЕС (а также продолжать пользоваться безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией,
– отметил Маасикас.
Чиновник также распространил статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", в которой говорится о скандале вокруг судебной системы в стране.
Что грозит безвизу между Украиной и ЕС
- 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. Отныне украинские чиновники получили право безнаказанно лгать в своих декларациях.
- Такое решение возмутило европейских партнеров. Чиновники ЕС заговорили о пересмотре безвиза с Украиной.
- 12 ноября в Офисе Президента рассказали, что "вопрос отмены безвиза мы сняли". Должностных лиц ЕС пока удовлетворили шаги, которые сделала украинская власть, чтобы ликвидировать последствия решения КСУ.
- Подробнее о конституционном кризисе и его возможных последствиях для Украины читайте здесь.
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