Россия должна полностью выполнять договоренности, прописанные в минских соглашениях. Сейчас это ключевой вопрос в отношениях ЕС – Россия.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал главе российского МИД Сергею Лаврову во время телефонного разговора, передает "Европейская правда".

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Заметим, что Боррель и Лавров разговаривали на множество тем прежде чем вспомнить о Донбассе. В частности, глава европейской дипмиссии информировал Лаврова о намерении ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, он добавил, что есть вероятность введения ограничений и для России – из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Вспоминали во время разговора и ситуацию в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Боррель рассказал Лаврову о договоренности между министрами иностранных дел Евросоюза продлить нынешний подход к отношениям ЕС – Россия, в соответствии с которым полное выполнение минских соглашений остается ключевым.

Также высокий представитель ЕС вновь заявил, что Европейский союз желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и укреплять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Европейский союз будет и в дальнейшем отстаивать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав", – отметил он.

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