Кто заключенный, – в ЕС недовольны борьбой с коррупцией в Украине
Евросоюз пока не обвиняет украинскую власть в регрессе в борьбе с коррупцией. Однако антикоррупционная деятельность в Украине вызывает беспокойство чиновников ЕС.
На саммите Украина – ЕС обсудят недостаточные усилия украинских чиновников в борьбе с коррупцией. Об этом рассказал один из организаторов саммита, сообщает "Европейская правда".
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Относительно коррупции я бы не говорил, что есть регресс. Но есть риск регресса,
– говорится в сообщении.
В ЕС недовольны положением дел в Украине. Среди главных проблем выделяют:
- решение Конституционного суда о назначении председателя НАБУ;
- проблемы при избрании руководителя САП;
- вопрос Приватбанка.
Представитель ЕС заявил, что борьбу с коррупцией стоит оценивать не уровнем прилагаемых усилий, а результатом.
"А где эти результаты? Кто заключенный?", – отметил еврочиновиник.
Что известно о 22 саммите Украина – ЕС
- Состоится 6 октября в Брюсселе.
- В мероприятии примут участие Президент Украины Владимир Зеленский и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.
- На саммите политики обсудят последствия пандемии COVID-19 и поддержку Украины со стороны ЕС. Кроме того, в повестке дня – вопрос о политическом кризисе в Беларуси и состояние реформ в Украине.