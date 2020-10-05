Евросоюз пока не обвиняет украинскую власть в регрессе в борьбе с коррупцией. Однако антикоррупционная деятельность в Украине вызывает беспокойство чиновников ЕС.

На саммите Украина – ЕС обсудят недостаточные усилия украинских чиновников в борьбе с коррупцией. Об этом рассказал один из организаторов саммита, сообщает "Европейская правда".

Обратите внимание Зеленский поедет на саммит Украина – ЕС в Брюссель: о чем будет говорить

Относительно коррупции я бы не говорил, что есть регресс. Но есть риск регресса,

– говорится в сообщении.

В ЕС недовольны положением дел в Украине. Среди главных проблем выделяют:

решение Конституционного суда о назначении председателя НАБУ;

проблемы при избрании руководителя САП;

вопрос Приватбанка.

Представитель ЕС заявил, что борьбу с коррупцией стоит оценивать не уровнем прилагаемых усилий, а результатом.

"А где эти результаты? Кто заключенный?", – отметил еврочиновиник.

Заметим! Одним из крупнейших коррупционных скандалов в Украине за последнее время стало дело нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Антикоррупционное бюро 15 сентября 2020 года опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов аванса помощнику нардепа. Вероятно, взятку заместитель должен был передать Юрченко. В целом сумма взятки должна была составить 200 тысяч долларов.

Что известно о 22 саммите Украина – ЕС