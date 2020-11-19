В ЕС говорят, что соглашение – лишь первый шаг к урегулированию конфликта в Карабахе: что дальше
В Евросоюзе приветствовали подписание соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Однако в Брюсселе отметили, что до полного урегулирования конфликта еще долгий путь. Большую надежду возлагают в ЕС на Минскую группу ОБСЕ.
В ЕС попросили стороны быть осторожными с заявлениями
Стороны конфликта призывают соблюдать режим прекращения огня и пытаться избегать высказываний, которые могут снова спровоцировать противостояние. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, информирует "Европейская правда".
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ЕС также призывает к полному и быстрому выведению всех иностранных боевиков из региона,
– отметил Боррель.
Боррель о приоритетных задачах в регионе
Относительно дальнейших шагов, то для того, чтобы действительно установить мир, необходимо прийти к согласию относительно статуса Нагорного Карабаха. В этом Брюссель возлагает большие надежды на Минскую группу ОБСЕ. Сейчас приоритетными задачами являются обмен военнопленными и телами погибших, а также расследование военных преступлений.
Необходимо гарантировать гуманитарный доступ и лучшие условия для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения вынужденных переселенцев,
– сказал Боррель.
Что известно о прекращении огня в Нагорном Карабахе
- 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- В регион на 5 лет ввели российских миротворцев.
- В Армении соглашение восприняли как полную капитуляцию. В стране продолжаются протесты с требованием отставки правительства во главе с Николом Пашиняном.
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