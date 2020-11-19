В Евросоюзе приветствовали подписание соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. Однако в Брюсселе отметили, что до полного урегулирования конфликта еще долгий путь. Большую надежду возлагают в ЕС на Минскую группу ОБСЕ.

В ЕС попросили стороны быть осторожными с заявлениями

Стороны конфликта призывают соблюдать режим прекращения огня и пытаться избегать высказываний, которые могут снова спровоцировать противостояние. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, информирует "Европейская правда".

Читайте также Верх цинизма: Путин вспомнил о международном праве, комментируя войну за Нагорный Карабах

ЕС также призывает к полному и быстрому выведению всех иностранных боевиков из региона,

– отметил Боррель.

Боррель о приоритетных задачах в регионе

Относительно дальнейших шагов, то для того, чтобы действительно установить мир, необходимо прийти к согласию относительно статуса Нагорного Карабаха. В этом Брюссель возлагает большие надежды на Минскую группу ОБСЕ. Сейчас приоритетными задачами являются обмен военнопленными и телами погибших, а также расследование военных преступлений.

Необходимо гарантировать гуманитарный доступ и лучшие условия для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения вынужденных переселенцев,

– сказал Боррель.

Обратите внимание! В ЕС готовы продолжить оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему во время действий в Нагорном Карабахе.

Что известно о прекращении огня в Нагорном Карабахе