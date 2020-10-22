Евросоюз рекомендовал ряду стран снять ограничения на поездки: перечень
Европейский союз обновил список стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина снова оказалась за бортом и не попала в перечень.
Свои рекомендации ЕС разрабатывал, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в странах. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.
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В то же время ЕС в очередной раз сократил список стран, граждане которых смогут свободно путешествовать по Европе. Следовательно, запрет на свободные путешествия по Европе распространяются на граждан Канады, Грузии, Туниса и Сингапур.
Зато ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки:
- Австралия,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Таиланд,
- Уругвай,
- Южная Корея,
- Япония,
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Заметим, что в последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.
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