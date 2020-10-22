Европейский союз обновил список стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина снова оказалась за бортом и не попала в перечень.

Свои рекомендации ЕС разрабатывал, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в странах. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

Важно Впервые за 7 месяцев Таиланд начал принимать туристов: какие условия

В то же время ЕС в очередной раз сократил список стран, граждане которых смогут свободно путешествовать по Европе. Следовательно, запрет на свободные путешествия по Европе распространяются на граждан Канады, Грузии, Туниса и Сингапур.

Зато ЕС рекомендовал снять ограничения на поездки:

Австралия,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Таиланд,

Уругвай,

Южная Корея,

Япония,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Заметим, что в последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.

Коронавирус в мире: какая ситуация сейчас