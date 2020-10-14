Комитет постоянных представителей Европейского союза одобрил санкции против 6 человек и 1 компании. Их подозревают в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. По предварительной информации, ограничения коснутся разработчиков "Новичка".

Ранее 27 стран-членов ЕС заявили, что готовы поддержать санкции против причастных к отравлению Навального. Решение по санкциям должны обнародовать 15 октября в Официальном журнале ЕС. Об этом в твиттере сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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Послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, ответственных за отравление Алексея Навального,

– заявил Йозвяк.

Кого могут касаться санкции

Карательные ограничения из-за отравления Навального могут задеть разработчиков "Новичка" и тех лиц, что причастны к преступлению. Фигурантам списка запретят въезд в страны Евросоюза, также заморозят их активы в Европе.

Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, информирует swissinfo.

Санкции ЕС из-за отравления Навального: главное

Ранее Германия и Франция заявили, что готовят санкции против причастных к отравлению оппозиционера. Ограничения должны были касаться сотрудников администрации президента России Владимира Путина и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разработали химический яд "Новичок".

Россия возмутилась таким решением ЕС и сказала, что тоже введет ответные санкции. Ведь, мол, страна не видит никаких доказательств, что Навального отравили.

Впоследствии санкции Германии и Франции поддержали еще 27 стран-членов ЕС. Рабочие группы занялись созданием документа.

Обратите внимание! Европейские лаборатории подтвердили, что Навального отравили именно "Новичком". В то же время Россия отрицает этот факт. Оппозиционер в отравлении обвиняет лично Путина. Тот же заявляет, что активист якобы отравился сам. Больше деталей об отравлении Навального читайте на 24 канале.