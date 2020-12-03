Европейский союз поздравил Украину с принятием закона "О внутреннем водном транспорте", отметив, что он играет важную роль в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. В Офисе Президента назвали это событие историческим.

Соответствующее поздравление посольство ЕС в Украине обнародовало в своем твиттере. Об этом сообщает 24 канал.

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Что сказали о законе в ЕС

В посольстве отметили его важность во внедрении углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Закон должен обеспечить стабильную правовую базу и продолжить путь к привлечению новых инвестиций. Надежный транспорт является ключевой составляющей Зеленого курса ЕС,

– говорится в сообщении.

Как отреагировали на новый закон в Офисе Президента

В Зеленского отметили, что закон о водном транспорте позволит перенести часть грузовых перевозок на реки.

Это действительно историческое решение. Государство сохранит от разрушения автодороги и сэкономит деньги на их ремонте. К тому же речные перевозки – это самый дешевый и самый экологичный вид транспортировки,

– отметили в ОП.

Также в Офисе Президента пообещали как можно быстрее обработать новый закон и передать его на подпись главы государства.

Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении. Он вступит в силу с 1 января 2022 года. Новый закон позволит восстановить речные перевозки грузов и создать эффективную речную логистику.