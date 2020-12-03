Как в ЕС и Офисе Президента отреагировали на новый закон о водном транспорте
Европейский союз поздравил Украину с принятием закона "О внутреннем водном транспорте", отметив, что он играет важную роль в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. В Офисе Президента назвали это событие историческим.
Соответствующее поздравление посольство ЕС в Украине обнародовало в своем твиттере. Об этом сообщает 24 канал.
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Что сказали о законе в ЕС
В посольстве отметили его важность во внедрении углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Закон должен обеспечить стабильную правовую базу и продолжить путь к привлечению новых инвестиций. Надежный транспорт является ключевой составляющей Зеленого курса ЕС,
– говорится в сообщении.
Как отреагировали на новый закон в Офисе Президента
В Зеленского отметили, что закон о водном транспорте позволит перенести часть грузовых перевозок на реки.
Это действительно историческое решение. Государство сохранит от разрушения автодороги и сэкономит деньги на их ремонте. К тому же речные перевозки – это самый дешевый и самый экологичный вид транспортировки,
– отметили в ОП.
Также в Офисе Президента пообещали как можно быстрее обработать новый закон и передать его на подпись главы государства.
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