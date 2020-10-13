Совет Европы принял ряд рекомендаций о координационных мерах по ограничению свободного передвижения из-за пандемии коронавируса. Они предусматривают образование зеленой, оранжевой, красной и серой зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Общую цветную карту, разбитую на регионы, еженедельно будет составлять Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

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По каким критериям будут формироваться карантинные зоны:

количество случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней

количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю (коэффициент тестирования)

процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (коэффициент положительности теста).

В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны.

Зеленая

Показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%.

Оранжевая

Показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%.

Красная

Показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.

Серая

Информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Как это повлияет на передвижение граждан государств-членов ЕС между странами

Государства-члены ЕС не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.

Также государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов.

Те государства-члены ЕС, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, выезжающих с зеленых зон, отправиться на карантин, сдать тест по приезду или перед поездкой.

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