Евросоюз определил критерии для закрытия внутренних границ
Совет Европы принял ряд рекомендаций о координационных мерах по ограничению свободного передвижения из-за пандемии коронавируса. Они предусматривают образование зеленой, оранжевой, красной и серой зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Общую цветную карту, разбитую на регионы, еженедельно будет составлять Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.
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По каким критериям будут формироваться карантинные зоны:
- количество случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней
- количество тестов на 100 тысяч населения, проведенных за последнюю неделю (коэффициент тестирования)
- процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (коэффициент положительности теста).
В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны.
- Зеленая
Показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%.
- Оранжевая
Показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%.
- Красная
Показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.
- Серая
Информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.
Как это повлияет на передвижение граждан государств-членов ЕС между странами
- Государства-члены ЕС не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.
- Также государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов.
- Те государства-члены ЕС, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, выезжающих с зеленых зон, отправиться на карантин, сдать тест по приезду или перед поездкой.