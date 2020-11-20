В Европейском Союзе уходит в прошлое применение такого стимула для "зеленой" энергетики, как завышенная цена.

Отражением этого тренда стало решение Франции "задним числом" снизить тарифы для "зеленой" энергетики. Такие же намерения есть и у других стран ЕС, которые ранее высокими тарифами поддерживали строительство солнечных и ветровых электростанций. Об этом заявил эксперт-международник Тарас Семенюк.

Решение стран ЕС отказаться от завышенных тарифов для "зеленой" энергетики имеет общую причину – этот бизнес приносит владельцам солнечных и ветровых электростанций сверхприбыль. Ценовые стимулы являются чрезмерными. Очевидно, такие решения в Евросоюзе повлияют и на политику украинского правительства относительно "зеленой" энергетики. В нашей стране также в этой сфере бизнес получает ничем не оправданную сверхприбыль,

– отметил Семенюк.

Правительство Франции намерено снизить тарифы прошлых лет для солнечных и ветровых электростанций, построенные в 2006-2010 годах. Об этом сообщило информагенство Bloomberg со ссылкой на министра экологии Франции Барбару Помпили.

Ретроспективный пересмотр тарифов за предыдущие годы будет означать уменьшение текущих выплат за произведенную электроэнергию.

Как объяснила Барбара Помпили, такая инициатива французского правительства связана с тем, что владельцы солнечных и ветровых электростанций получают сверхприбыль.

Сокращение тарифов коснется около 800 крупных проектов, в том числе около 150 проектов госкомпании Electricite de France SA.

Франция сейчас платит владельцам этих проектов 750 млн евро в год и за счет снижения тарифов прошлых лет планирует сэкономить 400 млн евро в год, или 4 млрд евро до 2030 года.