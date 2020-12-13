Европейский союз победил в деле против Украины относительно леса-кругляка. Теперь наша страна должна отменить запрет на экспорт необработанной древесины. Его приняли еще в 2015 году.

В то же время в ЕС отметили, что поддерживают охрану окружающей среды Украины, однако украинский запрет на экспорт несовместим с Соглашением об ассоциации. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Важно Правительство значительно ограничило вырубку лесов в Карпатах

Что следует знать о решении арбитража

Это первый прецедент арбитража ЕС с государством-партнером. До этого времени страны всегда ликвидировали нарушения, не доводя дело до суда.

Окончательное решение комиссии выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Ожидается, что Украина как можно скорее отменит экспортный запрет,

– говорится в заявлении.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС поддерживает Украину различными проектам, в том числе и в области охраны окружающей среды, а также государственного управления и стабильного управления лесами. Впрочем, как отмечается, решение арбитража установило, что украинский запрет на экспорт, "не соответствует ни одной из этих законных целей".

Что обязана сделать Украина

По решению арбитража, Украина может ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Однако имеющийся запрет от 2015 год нужно скорректировать. После этого запрет должен соответствовать статьям Соглашения об ассоциации.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, если бы в 2015 году авторы закона "активно писали о преференциях для национальных производителей, а не о защите леса", украинская сторона смогла бы до конца отстоять правомерность запрета.