Во время саммита Украина – ЕС в Брюсселе с президентом Зеленским обсудят сферу верховенства права. По информации СМИ, этот вопрос с главой государства поднимет, в частности, президент Евросовета Шарль Мишель.

В ЕС требуют изменений в законодательстве о судебной сфере

Также на эту тему будут говорить на пленарном заседании саммита, который состоится 6 октября. Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

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Источники в ЕС сообщили, что меморандум о макрофинансовой помощи требует изменений законодательства о судебной реформе – так, как это рекомендует сделать Венецианская комиссия.

СБУ не должна иметь полномочия расследования

"Также мы будем говорить о СБУ. СБУ, как и любая другая спецслужба не должна иметь полномочия расследования, и это создает риск коррупции", – заявил один из собеседников "Европейской правды".

В Евросоюзе также говорят, что Украина недостаточно выполняет свои обязательства.

В Украине часто приводят сравнение с наполовину полным или наполовину пустым стаканом. Когда речь идет об институтах или о принятии законов в сфере верховенства права – то стакан скорее наполовину полон. Но он наполовину пуст, когда речь идет об имплементации,

– отметил еврочиновник.