В ЕС поговорят с Зеленским о верховенстве права: в Украине этот "стакан – наполовину пуст"
Во время саммита Украина – ЕС в Брюсселе с президентом Зеленским обсудят сферу верховенства права. По информации СМИ, этот вопрос с главой государства поднимет, в частности, президент Евросовета Шарль Мишель.
В ЕС требуют изменений в законодательстве о судебной сфере
Также на эту тему будут говорить на пленарном заседании саммита, который состоится 6 октября. Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
К теме Зеленский поедет на саммит Украина – ЕС в Брюссель: о чем будет говорить
Источники в ЕС сообщили, что меморандум о макрофинансовой помощи требует изменений законодательства о судебной реформе – так, как это рекомендует сделать Венецианская комиссия.
СБУ не должна иметь полномочия расследования
"Также мы будем говорить о СБУ. СБУ, как и любая другая спецслужба не должна иметь полномочия расследования, и это создает риск коррупции", – заявил один из собеседников "Европейской правды".
В Евросоюзе также говорят, что Украина недостаточно выполняет свои обязательства.
В Украине часто приводят сравнение с наполовину полным или наполовину пустым стаканом. Когда речь идет об институтах или о принятии законов в сфере верховенства права – то стакан скорее наполовину полон. Но он наполовину пуст, когда речь идет об имплементации,
– отметил еврочиновник.
Что известно о саммите Украина – ЕС?Двадцать второй саммит Украина – ЕС состоится 6 октября в Брюсселе. Представители Украины и ЕС подпишут ряд соглашений, которые будут касаться, в частности, поддержки Донбасса.
Представителями от ЕС будут президент Евросовета Шарль Мишель и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
От Украины на саммит прибудет президент Владимир Зеленский.