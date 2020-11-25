Европейский Союз и Совет Европы в очередной раз призвали Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Документ касается предотвращения насилия в отношении женщин.

Партнеры Украины призвали парламент имплементировать все положения действующего законодательства, в частности, усилить систему мер и реагирования на домашнее насилие. Об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС, Консультативной миссии ЕС и Офиса Совета Европы в Украине, информирует "Европейская правда".

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Криминализация домашнего насилия в 2017 году изменила ситуацию в Украине. Но даже несмотря на то, что уже реализовано на политическом уровне, многое еще можно сделать,

– говорится в заявлении.

Что сказали в ЕС и Совете Европы

ЕС призвал украинскую власть предоставить дополнительное финансирование приютам для жертв домашнего насилия. Кроме того, Евросоюз и Совет Европы подчеркнули важность разработки и финансирования программы для правонарушителей.

В заявлении также отметили важность ведения просветительской деятельности, разрушения гендерных стереотипов, сексизма и неравенства. Ведь именно эти факторы часто являются первопричиной насилия.

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Больше всего мы верим, что принятие конвенции о предотвращении насилия против женщин ускорит имплементацию украинского законодательства. Конвенция является наиболее основательным документом по такому серьезному нарушению прав человека,

– подчеркнули партнеры Украины.