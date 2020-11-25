ЕС и Совет Европы призвали Украину ратифицировать конвенцию о предотвращении домашнего насилия
Европейский Союз и Совет Европы в очередной раз призвали Украину незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Документ касается предотвращения насилия в отношении женщин.
Партнеры Украины призвали парламент имплементировать все положения действующего законодательства, в частности, усилить систему мер и реагирования на домашнее насилие. Об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС, Консультативной миссии ЕС и Офиса Совета Европы в Украине, информирует "Европейская правда".
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Криминализация домашнего насилия в 2017 году изменила ситуацию в Украине. Но даже несмотря на то, что уже реализовано на политическом уровне, многое еще можно сделать,
– говорится в заявлении.
Что сказали в ЕС и Совете Европы
ЕС призвал украинскую власть предоставить дополнительное финансирование приютам для жертв домашнего насилия. Кроме того, Евросоюз и Совет Европы подчеркнули важность разработки и финансирования программы для правонарушителей.
В заявлении также отметили важность ведения просветительской деятельности, разрушения гендерных стереотипов, сексизма и неравенства. Ведь именно эти факторы часто являются первопричиной насилия.
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Больше всего мы верим, что принятие конвенции о предотвращении насилия против женщин ускорит имплементацию украинского законодательства. Конвенция является наиболее основательным документом по такому серьезному нарушению прав человека,
– подчеркнули партнеры Украины.
Что известно о Стамбульской конвенции
Международное соглашение Совета Европы о насилии против женщин и домашнего насилия предусматривает предотвращение насилия, защиту пострадавших и наказание для преступников. Это первый международный юридически обязательный акт, касающийся именно насилия в отношении женщин. Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, однако до сих пор ее не ратифицировала. Поэтому в нашем государстве соглашение не действительно.
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