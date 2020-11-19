В ЕС продали 16 миллиардов литров вина в год: кто больше всего
Всего в 2019 году страны Европейского Союза произвели и продали 16 миллиардов литров вина. Это вместе с игристым вином.
Крупнейшими производителями вина были Италия, Испания и Франция. Об этом свидетельствуют данные Евростата, говорится в In.gr.
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Экспорт
Всего в 2019 году на экспорт ушло 7,1 миллиарда литров вина.
Почти половина этого экспортировали за пределы ЕС – 3,1 миллиарда литров, или 43% от общего экспорта вина.
- Больше всего вина за пределы ЕС экспортировали в Великобританию – почти миллиард или 22% экспорта вне ЕС;
- в США – чуть меньше, 21%;
- за ними идет Россия – почти 0,3 миллиарда литров, а это 9%;
- в Китай отправили 0,25 миллиарда литров напитка, то есть 8%.
Крупнейшие экспортеры
► Крупнейшим экспортером вина стала Италия. Там продали 1,1 миллиарда литров в 2019 году. Все это составляет 34% экспорта вина вне стран ЕС.
Италия – крупнейший экспортер вина / Фото Unsplash
► Далее идет Франция – 0,8 миллиарда, а это 25%.
► В Испании экспортировали 0,7 миллиарда литров или 22%.
Импорт
Всего в ЕС импортировали 4,8 миллиарда литров вина в том году. Лишь 16% поступало из стран, не входящих в ЕС – с Чили и Южной Африки.
Среди стран-членов ЕС крупнейшими импортерами вина были:
- Германия – 30% импорта;
- Нидерланды – 15%;
- Дания – 9%;
- Швеция – 8%;
- Бельгии и Франции – по 7%;
- Ирландия – 6%.
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