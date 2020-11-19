Всего в 2019 году страны Европейского Союза произвели и продали 16 миллиардов литров вина. Это вместе с игристым вином.

Крупнейшими производителями вина были Италия, Испания и Франция. Об этом свидетельствуют данные Евростата, говорится в In.gr.

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Экспорт

Всего в 2019 году на экспорт ушло 7,1 миллиарда литров вина.

Почти половина этого экспортировали за пределы ЕС – 3,1 миллиарда литров, или 43% от общего экспорта вина.

Больше всего вина за пределы ЕС экспортировали в Великобританию – почти миллиард или 22% экспорта вне ЕС;

– почти миллиард или 22% экспорта вне ЕС; в США – чуть меньше, 21%;

– чуть меньше, 21%; за ними идет Россия – почти 0,3 миллиарда литров, а это 9%;

– почти 0,3 миллиарда литров, а это 9%; в Китай отправили 0,25 миллиарда литров напитка, то есть 8%.

Крупнейшие экспортеры

► Крупнейшим экспортером вина стала Италия. Там продали 1,1 миллиарда литров в 2019 году. Все это составляет 34% экспорта вина вне стран ЕС.



Италия – крупнейший экспортер вина / Фото Unsplash

► Далее идет Франция – 0,8 миллиарда, а это 25%.

► В Испании экспортировали 0,7 миллиарда литров или 22%.

Импорт

Всего в ЕС импортировали 4,8 миллиарда литров вина в том году. Лишь 16% поступало из стран, не входящих в ЕС – с Чили и Южной Африки.

Среди стран-членов ЕС крупнейшими импортерами вина были: