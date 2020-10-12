ЕС продлил санкции против РФ по делу Скрипалей
Совет Евросоюза продлил на год санкции против РФ из-за применения химического оружия, в частности по делу отравления Скрипалей. Штрафы будут действовать до 16 октября 2021 года.
В санкционный список входят 9 граждан РФ, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
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В частности, пять из них связаны с химическими нападениями в Сирии, и четыре – с применением "Новичка" в Солсбери.
Евросоюз продлил на год, до 16 октября 2021 года, режим санкций из-за применения химического оружия,
– говорится в заявлении.
Кроме того, санкции ввели в отношении одной организации – Сирийского центра научных исследований.
К слову, в 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России по делу Скрипалей.
Отравление Скрипалей "Новичком" в Солсбери: коротко
- 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".
- Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова".
- Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов.