Совет Евросоюза продлил на год санкции против РФ из-за применения химического оружия, в частности по делу отравления Скрипалей. Штрафы будут действовать до 16 октября 2021 года.

В санкционный список входят 9 граждан РФ, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

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В частности, пять из них связаны с химическими нападениями в Сирии, и четыре – с применением "Новичка" в Солсбери.

Евросоюз продлил на год, до 16 октября 2021 года, режим санкций из-за применения химического оружия,

– говорится в заявлении.

Кроме того, санкции ввели в отношении одной организации – Сирийского центра научных исследований.

К слову, в 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России по делу Скрипалей.

Отравление Скрипалей "Новичком" в Солсбери: коротко