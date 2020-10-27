В ЕС прокомментировали конфликт между Украиной и Венгрией
Позиция Европейского Союза относительно сотрудничества с Украиной не изменится даже несмотря на конфликт государства с Венгрией. Представители ЕС назвали его вопросом двусторонних отношения между странами.
Евросоюз может только призвать Украину и Венгрию решить конфликт, полагаясь на его ценности и добрососедские отношения. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".
Читайте также Агитация венгерских политиков на Закарпатье: за дело могут взяться правоохранители
Он заявил, что Украина является важным партнером, с которым ЕС имеет "самое амбициозное" соглашение об ассоциации.
Мы продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к Евросоюзу как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений,
– отметил Петер Стано.
По словам представителя Еврокомиссии, если Венгрия будет блокировать решение по Украине, то в ЕС продолжат сотрудничество, основываясь на "определенном перечне критериев и ожиданий". Он добавил, что не будет спекулировать на том, изменится ли ситуация.
Что известно о конфликте между Украиной и Венгрией
- Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии. Причиной стала агитация в Закарпатской области во время местных выборов 25 октября 2020 года.
- После этого в МИД Украины отметили "прямое вмешательство" страны в выборы.
- Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто 26 октября 2020 года вручили ноту протеста.