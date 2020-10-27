Позиция Европейского Союза относительно сотрудничества с Украиной не изменится даже несмотря на конфликт государства с Венгрией. Представители ЕС назвали его вопросом двусторонних отношения между странами.

Евросоюз может только призвать Украину и Венгрию решить конфликт, полагаясь на его ценности и добрососедские отношения. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".

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Он заявил, что Украина является важным партнером, с которым ЕС имеет "самое амбициозное" соглашение об ассоциации.

Мы продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к Евросоюзу как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений,

– отметил Петер Стано.

По словам представителя Еврокомиссии, если Венгрия будет блокировать решение по Украине, то в ЕС продолжат сотрудничество, основываясь на "определенном перечне критериев и ожиданий". Он добавил, что не будет спекулировать на том, изменится ли ситуация.

Что известно о конфликте между Украиной и Венгрией