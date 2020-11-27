Несут угрозу: в ЕС раскритиковали низкие цены на электроэнергию для украинцев
Евросоюз считает, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для украинцев мешают развитию конкуренции в стране. Кроме того, они даже создают угрозу для безопасной работы АЭС.
Цены на электроэнергию для населения не менялись с 2017 года. Вследствие этого они не покрывают расходы на поставки. Об этом сообщает Энергетическое сообщество Европейского союза.
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Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно на атомные станции,
– говорится в сообщении.
В ЕС также заявили, что Украина должна была отказаться от перекрестного субсидирования между различными категориями украинцев до открытия оптового рынка 1 июля 2019 года.
Модель, которая сейчас существует, несовершенна. Ее условия предусматривают, что государственные компании ("Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго") обязаны продавать электроэнергию по существенно заниженной цене.
В будущем это может стать угрозой для существования устойчивого украинского рынка в целом.
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