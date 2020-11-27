Евросоюз считает, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для украинцев мешают развитию конкуренции в стране. Кроме того, они даже создают угрозу для безопасной работы АЭС.

Цены на электроэнергию для населения не менялись с 2017 года. Вследствие этого они не покрывают расходы на поставки. Об этом сообщает Энергетическое сообщество Европейского союза.

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Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно на атомные станции,

– говорится в сообщении.

В ЕС также заявили, что Украина должна была отказаться от перекрестного субсидирования между различными категориями украинцев до открытия оптового рынка 1 июля 2019 года.

Модель, которая сейчас существует, несовершенна. Ее условия предусматривают, что государственные компании ("Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго") обязаны продавать электроэнергию по существенно заниженной цене.

В будущем это может стать угрозой для существования устойчивого украинского рынка в целом.

Обратите внимание! Глава Министерства энергетики Юрий Бойко отметил, что в ведомстве должны пересмотреть подходы к формированию тарифов для населения уже в ближайшее время.