В начале декабря Верховная Рада поддержала новый законопроект, восстанавливающий ответственность за ложное декларирование. Правда, в ЕС раскритиковали законопроект, ведь он предусматривает недостаточное наказание для чиновников.

В Евросоюзе считают недостаточным наказание за ложь в декларациях, возобновленное Радой после решения КСУ. Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас в комментарии "Европейской правды".

Важно Миллионер в 19 лет: сын нардепов от ОПЗЖ подал ценную декларацию

В то же время в ЕС отметили, что готовы помочь Украине в поиске выхода из ситуации.

Мы признали, что это является шагом в реагировании на решение Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления сдерживающего эффекта системы декларирования, и это нужно доработать,

– отметил Матти Маасикас.

Заметим, что из-за скандального решения Конституционного суда Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.

Больше о скандальном решении КСУ – читайте по ссылке.

Что не так с новым законом