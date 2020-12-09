Этого недостаточно: в ЕС раскритиковали новый закон о наказании за ложь в декларации
В начале декабря Верховная Рада поддержала новый законопроект, восстанавливающий ответственность за ложное декларирование. Правда, в ЕС раскритиковали законопроект, ведь он предусматривает недостаточное наказание для чиновников.
В Евросоюзе считают недостаточным наказание за ложь в декларациях, возобновленное Радой после решения КСУ. Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас в комментарии "Европейской правды".
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В то же время в ЕС отметили, что готовы помочь Украине в поиске выхода из ситуации.
Мы признали, что это является шагом в реагировании на решение Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления сдерживающего эффекта системы декларирования, и это нужно доработать,
– отметил Матти Маасикас.
Заметим, что из-за скандального решения Конституционного суда Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.
Что не так с новым законом
- 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за ложное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы. Ранее же коррупционеров наказывали жестче – тюрьмой.
- Внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллиона гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
- Если же чиновник не указывает состояние больше чем 8,5 миллиона, то сумма штрафа увеличивается до 85 тысяч гривен.
- Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Отметим, что ограничение свободы – это не заключение, а поселение в исправительный центр с возможностью его покидать.
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