В ЕС рассказали, что ожидают от нового президента Молдовы Майи Санду
В Европейском союзе надеются, что новоизбранная президент Майя Санду будет делать все, чтобы преодолеть в стране коррупцию. ЕС обещает поддержать ее в этом.
Во время своей предвыборной кампании Майя Санду много говорила о борьбе против коррупции и о необходимости реформ. Об этом 17 ноября заявил высокопоставленный чиновник ЕС, представляя повестку дня предстоящего заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет Интерфакс-Украина.
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Это как раз то, что мы в Европейском Союзе хотели услышать от молдавских руководителей – 24 канал), потому что коррупция в этой стране является огромной проблемой,
- отметил представитель ЕС.
Он заверил, что Евросоюз будет поддерживать Санду в ее стремлении воплотить в действие и предусмотреть в законодательстве те политические решения, о которых она объявила в предвыборной кампании.
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