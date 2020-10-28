В Европе из-за стремительного роста количества больных началась вторая волна COVID-19. Вследствие этого в Европейской раде предложили создать "союз тестов и вакцины".

Ситуация в мире с распространением коронавируса является достаточно угрожающей. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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По его словам, в течение нескольких недель ситуация в Европе стала опасной, поэтому нужно принять все необходимые меры, чтобы избежать еще большего распространения заболеваемости. Ввиду этого, по мнению Мишеля, стоит определить общие правила карантина, самоизоляции и тестирования.

Справка. Количество больных COVID-19 растет и в Украине. Он начала пандемии уже зафиксировали 355 601 случай коронавирусной болезни. В течение суток 26 октября 2020 года выявили 6 677 новых больных коронавирусом. Подробнее об этом – читайте здесь.

Как отметил президент Европейского совета, странам ЕС нужно договориться о совместимости мобильных приложений, которые бы конфиденциально отслеживали контактных лиц.

"Нам нужны решительные действия на европейском уровне, которые будут предусматривать тестирование и отслеживание контактов и вакцины", – заявил он.

Вакцина против COVID-19

Еще одной важной стратегией, по словам Мишеля, является вакцинация. Он заявил, что в Евросоюзе уже начали разрабатывать стратегию ее внедрения.

Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые предприняты в этой области на мировом уровне. Она занималась этим не только ради себя, но и ради всего мира,

– добавил глава Евросовета.

Впрочем, он отметил, что вакцины поступят в обращение в течение нескольких следующих месяцев, а это может создать определенные логистические проблемы. По его словам, к этому странам ЕС нужно готовиться.

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Также глава Европейского совета отметил, что эффективность прививки и побочные эффекты от нее еще нужно будет отслеживать. Мишель добавил, что некоторые вакцины будут однократными, а для других нужно будет проводить прививки два раза.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против коронавируса / Инфографика 24 канала