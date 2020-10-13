В ЕС считают, что Лукашенко и Ко низко пали в глазах народа и мира
Своими действиями против собственного народа действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его команда не только потеряли легитимность, но и очень низко пали в глазах мирового сообщества.
Восприятие белорусской власти сейчас является крайне плохим. Об этом заявил спикер Евросоюза Петер Стано.
Обратите внимание ЕС готовит новые санкции против Беларуси, под них попадет Лукашенко
Власть (Беларуси – 24 канал) и президент – они уже потеряли свою легитимность, они низко пали, прежде всего в глазах собственных граждан,
– подчеркнул Стано.
Спикер заявил, что Евросоюз поддерживает требования белорусов в их желании отстоять фундаментальные права и демократические свободы каждого человека.
В ЕС допускают расширение санкционного списка против властей Беларуси. Если Лукашенко и его соратники продолжат свое поведение, второй раунд санкций будет неизбежным.
Санкции против белорусских властей: что известно
- 2 октября ЕС опубликовал список белорусских чиновников, подпадающих под санкции. В нем 40 фамилий. Большинство из этих людей – министры, силовики и члены ЦИК Беларуси. Стоит заметить, что Лукашенко в списке не было.
- 2 октября санкции против белорусской верхушки ввели также США. Однако и в этот список Лукашенко не внесли. Под санкции США попали белорусские силовики и члены ЦИК. Именно их в Штатах назвали ответственными за проваленные выборы и репрессии против мирного населения.
- 12 октября министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что предыдущие санкции в отношении Беларуси не были эффективными и предложил добавить в санкционный список Лукашенко.
- 12 октября Совет ЕС сообщил: если ситуация в Беларуси не улучшится, Лукашенко тоже стоит готовиться к санкциям.