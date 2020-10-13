Своими действиями против собственного народа действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его команда не только потеряли легитимность, но и очень низко пали в глазах мирового сообщества.

Восприятие белорусской власти сейчас является крайне плохим. Об этом заявил спикер Евросоюза Петер Стано.

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Власть (Беларуси – 24 канал) и президент – они уже потеряли свою легитимность, они низко пали, прежде всего в глазах собственных граждан,

– подчеркнул Стано.

Спикер заявил, что Евросоюз поддерживает требования белорусов в их желании отстоять фундаментальные права и демократические свободы каждого человека.

В ЕС допускают расширение санкционного списка против властей Беларуси. Если Лукашенко и его соратники продолжат свое поведение, второй раунд санкций будет неизбежным.

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