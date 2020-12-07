ЕС не останавливается: на следующей неделе сформирует 3 пакет санкций в отношении Беларуси
Евросоюз на следующей неделе завершит работу над 3 пакетом санкций против режима Александра Лукашенко. В список попадут примерно 40 человек.
О завершении формирования очередного санкционного списка ЕС в отношении Беларуси сообщил в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
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Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должны завершить на следующей неделе,
– написал Джозвяк.
По его словам, в санкционный список попадут примерно 40 человек. Большинство – физические лица, однако будут и компании.
Санкции ЕС против Беларуси: что известно
- Из-за подавления массовых акций протеста и фальсификаций на выборах президента 2 октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Однако в списке не было Лукашенко.
- Евросоюз сначала решил не наказывать политика персонально, пытаясь сохранить возможность урегулирования политического кризиса.
- Однако впоследствии санкции ввели и против Лукашенко. Кроме того, в список попал и сын самопровозглашенного президента Беларуси Виктор, глава его администрации Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, глава Следственного комитета Иван Носкевич, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.
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