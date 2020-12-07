Евросоюз на следующей неделе завершит работу над 3 пакетом санкций против режима Александра Лукашенко. В список попадут примерно 40 человек.

О завершении формирования очередного санкционного списка ЕС в отношении Беларуси сообщил в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должны завершить на следующей неделе,

– написал Джозвяк.

По его словам, в санкционный список попадут примерно 40 человек. Большинство – физические лица, однако будут и компании.

Санкции ЕС против Беларуси: что известно