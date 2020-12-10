Европейский союз еще на полгода согласовал продолжения экономических санкций в отношении России. Соответствующее постановление 10 декабря приняли главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Сейчас – это только политическое решение. О нем на своей твиттер-странице написал Баренд Лейтс, пресс-секретарь председателя Евросовета.

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Заметим, что теперь решение должен принять еще Совет ЕС. После этого ее опубликуют в "Официальном журнале" – и только тогда продолжение ограничительных мер вступит в силу.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia. — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020

ЕС и санкции против России: что известно