ЕС согласовал продолжения экономических санкций против России из-за Крыма
Европейский союз еще на полгода согласовал продолжения экономических санкций в отношении России. Соответствующее постановление 10 декабря приняли главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе.
Сейчас – это только политическое решение. О нем на своей твиттер-странице написал Баренд Лейтс, пресс-секретарь председателя Евросовета.
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Заметим, что теперь решение должен принять еще Совет ЕС. После этого ее опубликуют в "Официальном журнале" – и только тогда продолжение ограничительных мер вступит в силу.
ЕС и санкции против России: что известно
- Впервые антироссийские санкции Евросоюз ввел еще в 2014 году из-за аннексии Крыма. В сентябре того же года их усилили.
- С июля 2016 года ограничительные меры против России продолжают каждые 6 месяцев.
- Перед этим на саммитах ЕС Германия и Франция как страны-участницы "нормандского формата" отчитываются о выполнении Минских соглашений.
- Экономические ограничения влияют на банковский, финансовый и энергетический сектора государства-агрессора.
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