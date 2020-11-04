ЕС согласовал санкции против Лукашенко и чиновников Беларуси, – СМИ
Послы Евросоюза 4 ноября согласовали введение санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко. В то же время под соответствующие санкции попадут еще 14 белорусских чиновников.
Пакет санкций предусматривает запрет получения виз и замораживание активов. Об этом в своем твиттере сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк.
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Также журналист отметил, что решение европейских послов будет опубликовано 6 ноября в официальном вестнике ЕС.
Санкции против режима Лукашенко: детали
- В сентябре 2020 года Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его старшего сына. Эти санкции предусматривали замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию и Канаду.
- В то же время в сентябре 2020 года санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси расширили также Латвия, Литва и Эстония.
- 2 октября Евросоюз согласовал санкции против руководителей силовых структур Беларуси и 40 чиновников. Однако Лукашенко в этом списке не было. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это шанс для Лукашенко начать диалог между официальным Минском и Евросоюзом.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина решила присоединиться к санкциям ЕС, которые ввели против белорусских чиновников.
- О новых санкциях против Лукашенко в ЕС заговорили, когда МВД Беларуси сообщило, что готово применять боевое оружие против митингующих.
- 12 октября главы МИД Европейского Союза объявили о подготовке новой волны санкций против режима Лукашенко. Тогда в ЕС заявили, что самого Лукашенко тоже внесут в санкционный список.
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