КСУ должен учитывать конституционные положения о неизменности евроатлантического курса Украины. Однако в Евросоюзе сомневаются, что решение об отмене антикоррупционной реформы судьи приняли с соблюдением этого требования.

Борьба с коррупцией является центральной составляющей на пути Украины в ЕС. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью Интерфакс-Украина.

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Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлении Украины приблизиться к Европейскому Союзу и выполнить конституционную задачу необратимости евроатлантического курса. Это конституционное задание должен учитывать в своих решениях и Конституционный Суд,

– подчеркнула Фельдгузен.

Однако, по словам дипломата, есть сомнения, что КСУ придерживался этого условия при принятии решения по электронным декларациям. По мнению Фельдгузен, некоторые судьи также имели конфликт интересов.

"Поэтому у меня также возникает вопрос, Может ли Конституционный Суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", – отметила госпожа посол.

Фельдгузен подчеркнула, что наблюдает за скандалом вокруг КСУ со "все большим беспокойством".

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