В ЕС сомневаются, что КСУ учитывает евроатлантический курс Украины
КСУ должен учитывать конституционные положения о неизменности евроатлантического курса Украины. Однако в Евросоюзе сомневаются, что решение об отмене антикоррупционной реформы судьи приняли с соблюдением этого требования.
Борьба с коррупцией является центральной составляющей на пути Украины в ЕС. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью Интерфакс-Украина.
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Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлении Украины приблизиться к Европейскому Союзу и выполнить конституционную задачу необратимости евроатлантического курса. Это конституционное задание должен учитывать в своих решениях и Конституционный Суд,
– подчеркнула Фельдгузен.
Однако, по словам дипломата, есть сомнения, что КСУ придерживался этого условия при принятии решения по электронным декларациям. По мнению Фельдгузен, некоторые судьи также имели конфликт интересов.
"Поэтому у меня также возникает вопрос, Может ли Конституционный Суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", – отметила госпожа посол.
Фельдгузен подчеркнула, что наблюдает за скандалом вокруг КСУ со "все большим беспокойством".
Скандал с КСУ: детали
- 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. Украинские чиновники получили зеленый свет на ложь в собственных декларациях.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что видит в этом решении влияние интересов олигархов и Кремля
- 30 октября украинцы вышли на массовую акцию протеста. Под зданием суда они жгли файеры, а также бросали дымовые шашки.
- 2 ноября Антикоррупционный суд Украины закрыл первое дело о лжи в декларации.
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