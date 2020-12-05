Евросоюз и Великобритания возобновят переговоры об условиях сотрудничества после Brexit уже 6 декабря в Брюсселе. Однако до сих пор остается проблема – у обеих сторон разные позиции по 3 вопросам.

Этот вопрос обсудили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре. О решении они сообщили в твиттере.

Интересно При каких условиях Великобритания готова продолжить переговоры по Brexit: заявление правительства Великобритании

По их словам, достижение соглашения невозможно без сближения позиций сторон по ключевым темам.

В чем проблема

Как известно, стороны имеют разные позиции по 3 ключевым вопросам:

равенство условий;

руководство;

рыбный промысел.

Они отметили, что соглашение никто из них не подпишет до тех пор, пока эти вопросы не решат.

На возобновление переговоров уже отреагировала Ирландия. Премьер-министр Михол Мартин заявил, что это соглашение – в интересах каждого. "Надо приложить все усилия, чтобы достичь соглашения", – написал он в Твиттере.

Что такое Brexit: коротко

Так назвали процесс выхода Великобритании из Европейского Союза. Это началось еще 4 года назад.

23 июня 2016 года состоялся референдум по выходу из ЕС. Тогда идею поддержали 51,9% британцев.

Великобритания вышла из ЕС окончательно 31 января 2020 года. Тогда Совет ЕС одобрил письменную процедуру.